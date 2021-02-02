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Информация за Национални дни на кариерата 2021
ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ И ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА
JobTiger организира
НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА 2021
Кариерното изложение ще се проведе присъствено и виртуално! Бизнесът не трябва да спира, а хората са неговия двигател и ще даде възможност за живи срещи и виртуални интервюта между работодателите и търсещите работа.
Кога и къде ще се проведат „Национални дни на кариерата” 2021?
• София – 9-10 март 2021 г.
• Пловдив – 16 март 2021 г.
• Свищов – 18 март 2021 г.
• Варна – 22 март 2021 г.
• Русе – 24 март 2021 г.
• Габрово – 29 март 2021 г.
• Велико Търново – 31 март 2021 г.
• Виртуален ден – 8 април 2021 г.
За повече информация за„Национални дни на кариерата“ 2021 може да се свържете с JobTiger на:
T: +359 88408 6003
+359 884 070 906
+359 882 364 456
+359 2 491 80 10