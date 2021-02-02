Информация за Национални дни на кариерата 2021

Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ И ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА

JobTiger организира

НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА 2021

Кариерното изложение ще се проведе присъствено и виртуално! Бизнесът не трябва да спира, а хората са неговия двигател и ще даде възможност за живи срещи и виртуални интервюта между работодателите и търсещите работа.

Кога и къде ще се проведат „Национални дни на кариерата” 2021?

• София – 9-10 март 2021 г.

• Пловдив – 16 март 2021 г.

• Свищов – 18 март 2021 г.

• Варна – 22 март 2021 г.

• Русе – 24 март 2021 г.

• Габрово – 29 март 2021 г.

• Велико Търново – 31 март 2021 г.

• Виртуален ден – 8 април 2021 г.

За повече информация за„Национални дни на кариерата“ 2021 може да се свържете с JobTiger на:

E: events@jobtiger.bg

T: +359 88408 6003

+359 884 070 906

+359 882 364 456

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