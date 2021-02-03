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Сливен. Новини от източника. Последни новини
967 са новите случаи на коронавирусна инфекция за последното денонощие, 44 от тях в Сливенско
967 са новите случаи на коронавирусна инфекция, потвърдени при направени 11 452 теста, от които 4681 са PCR, а 6771 антигенни. 8,4% са позитивните проби, показват данните в Единния информационен портал.
От началото на пандемията регистрираните с COVID-19 у нас са 220 547, от които активни са 20 885. 1512 са оздравелите през последното денонощие, а общият им брой е 190 484.
Разпределение по области: Благоевград – 33; Бургас – 75; Варна – 45; Велико Търново – 22; Видин – 3; Враца – 39; Габрово – 12; Добрич – 5; Кърджали – 15; Кюстендил – 41; Ловеч – 16; Монтана – 7; Пазарджик – 40; Перник – 24; Плевен – 62; Пловдив – 82; Разград – 4; Русе – 25; Силистра – 12; Сливен – 44; Смолян – 5; София област – 31; София (град) – 208; Стара Загора – 41; Търговище – 8; Хасково – 29; Шумен – 26; Ямбол – 13.
На болнично лечение са 2901 пациенти, от които 279 са в интензивно отделение.
Починалите с COVID-19 са 9178, 36 от случаите са от последните 24 часа.
3283 са ваксинирани за денонощието, общият брой имунизации е 45 917.
Снимка: pixabay.com