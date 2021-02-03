Прекъсване водоподаването на с.Ковачите

ВиК-Сливен преди 4 часа, брой четения: 46 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 46

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 03.02.2021г.(сряда) до 16:30ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с.Ковачите.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.