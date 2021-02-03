Задържаха пиян пътник, буйствал в бързия влак София-Бургас

Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 часа, брой четения: 68 Излъчване:преди 5 часа, брой четения: 68

Агресивен пътник бе свален принудително от бърз влак и задържан в Районно управление-Костенец, съобщиха от полицията.

Около 8:00 часа тази сутрин - началникът на бързия влак София-Бургас подал сигнал за оказване на съдействие във връзка с буйстващ пътник.

По думите му, мъжът бил във видимо нетрезво състояние и провокирал скандал с кондуктора, като го обиждал и ругаел с нецензурни изрази. Служители на РУ-Костенец реагирали незабавно и при спирането на влака на жп гарата в града мъжът бил свален принудително.

След възстановяване на реда и спокойствието на пътуващите, влакът продължил движението си по направление.

33-годишният врачанин е задържан за срок до 24 часа, а за неизпълнение на полицейски разпореждания му е съставен и акт по ЗМВР.