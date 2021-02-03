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Задържаха пиян пътник, буйствал в бързия влак София-Бургас
Агресивен пътник бе свален принудително от бърз влак и задържан в Районно управление-Костенец, съобщиха от полицията.
Около 8:00 часа тази сутрин - началникът на бързия влак София-Бургас подал сигнал за оказване на съдействие във връзка с буйстващ пътник.
По думите му, мъжът бил във видимо нетрезво състояние и провокирал скандал с кондуктора, като го обиждал и ругаел с нецензурни изрази. Служители на РУ-Костенец реагирали незабавно и при спирането на влака на жп гарата в града мъжът бил свален принудително.
След възстановяване на реда и спокойствието на пътуващите, влакът продължил движението си по направление.
33-годишният врачанин е задържан за срок до 24 часа, а за неизпълнение на полицейски разпореждания му е съставен и акт по ЗМВР.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/zadyrzhaha-piian-pytnik-bujstval-v-byrziia-vlak-sofiia-burgas-2258841
Снимка: Станимир Петков