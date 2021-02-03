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Криминална хроника Ямбол - 03.02.2021 г.

03 февруари 2021 15:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 часа, брой четения: 59
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 03.02.2021 г.

 

Служители от РУ-Елхово са установили автомобил с чужди регистрационни табели. Вчера около 10:30 часа в града, при проверка на „Фолксваген Голф“, управляван от 21-годишен местен жител е установено, че на превозното средство са поставени регистрационни табели, преднаначени за друго МПС. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група. По случая е образувано бързо производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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