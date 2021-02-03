Криминална хроника Ямбол - 03.02.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 часа, брой четения: 59 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 59

Информационен бюлетин 03.02.2021 г.

Служители от РУ-Елхово са установили автомобил с чужди регистрационни табели. Вчера около 10:30 часа в града, при проверка на „Фолксваген Голф“, управляван от 21-годишен местен жител е установено, че на превозното средство са поставени регистрационни табели, преднаначени за друго МПС. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група. По случая е образувано бързо производство.