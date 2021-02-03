Община Тунджа ще следи състоянието на язовирите с дронове

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Община Тунджа ще следи състоянието на язовирите на своята територия с дронове, съобщи кметът Георги Георгиев. Поради обилните дъждове достъпът до водоемите е труден и с високопроходима техника.

Рекордните количества валежи през януари в Ямболска област, които надхвърлиха между три и четири пъти месечната норма, напълниха водоемите. От 104 язовира, 77 се стопанисват от общината, а останалите - от държавата.