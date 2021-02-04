Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

719 са новозаразените с коронавирус у нас, 25 от тях в Сливенско

04 февруари 2021 10:56, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 56
Коронавирус

719 са новозаразените с коронавирус у нас, 7,28% от изследваните 9 876 проби. Направени са 4 380 PCR и 5 496 антигенни теста, показват данните в Единния информационен портал.

Общият брой на потвърдените случаи от началото на пандемията е 221 266, от които активни са 20 496.

Разпределение по области: Благоевград – 24, Бургас – 77; Варна – 37; Велико Търново – 19; Видин – 1; Враца – 19; Габрово – 14; Кърджали – 6; Кюстендил – 43; Ловеч – 5; Монтана – 9; Пазарджик – 34; Перник – 9; Плевен – 30; Пловдив – 66; Разград – 4; Русе – 16; Силистра – 3; Сливен – 25; Смолян – 6; София област – 17; София (град) – 170; Стара Загора – 22; Хасково – 25; Шумен – 23; Ямбол – 15.

Хоспитализирани са 2 969 души, от които 284 в интензивно отделение.

1 068 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 191 552.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 9 218, 40 от случаите са от последните 24 часа.

Още 4 207 души са ваксинирани. Направените имунизации до момента са 50 124.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 