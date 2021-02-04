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719 са новозаразените с коронавирус у нас, 25 от тях в Сливенско
719 са новозаразените с коронавирус у нас, 7,28% от изследваните 9 876 проби. Направени са 4 380 PCR и 5 496 антигенни теста, показват данните в Единния информационен портал.
Общият брой на потвърдените случаи от началото на пандемията е 221 266, от които активни са 20 496.
Разпределение по области: Благоевград – 24, Бургас – 77; Варна – 37; Велико Търново – 19; Видин – 1; Враца – 19; Габрово – 14; Кърджали – 6; Кюстендил – 43; Ловеч – 5; Монтана – 9; Пазарджик – 34; Перник – 9; Плевен – 30; Пловдив – 66; Разград – 4; Русе – 16; Силистра – 3; Сливен – 25; Смолян – 6; София област – 17; София (град) – 170; Стара Загора – 22; Хасково – 25; Шумен – 23; Ямбол – 15.
Хоспитализирани са 2 969 души, от които 284 в интензивно отделение.
1 068 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 191 552.
Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 9 218, 40 от случаите са от последните 24 часа.
Още 4 207 души са ваксинирани. Направените имунизации до момента са 50 124.
Снимка: Станимир Петков