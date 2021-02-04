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873 работещи в образованието бяха изследвани за COVID-19

04 февруари 2021 14:57, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 22 минути, брой четения: 15
имунизация

Само четири са положителните резултати от безплатните изследвания с бързи антигенни тестове на общо 873-ма учители и непедагогически персонал от училищата в област Сливен, съобщиха от Областния кризисен щаб. Кампанията се проведе от 25 януари до 3 февруари. В нея се включиха с близо 200 души по-малко от първоначално заявилите желание. По данни на РУО, общият брой на педагозите и служителите от непедагогическия персонал в училищата възлиза на 2 752-ма души.

 

Приключва проучването сред работещите в училищата относно желанието им да бъдат имунизирани срещу COVID-19. Ваксинирането ще започне в средата на следващата седмица.

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