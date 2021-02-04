873 работещи в образованието бяха изследвани за COVID-19

Област Сливен преди 22 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 15

Само четири са положителните резултати от безплатните изследвания с бързи антигенни тестове на общо 873-ма учители и непедагогически персонал от училищата в област Сливен, съобщиха от Областния кризисен щаб. Кампанията се проведе от 25 януари до 3 февруари. В нея се включиха с близо 200 души по-малко от първоначално заявилите желание. По данни на РУО, общият брой на педагозите и служителите от непедагогическия персонал в училищата възлиза на 2 752-ма души.

Приключва проучването сред работещите в училищата относно желанието им да бъдат имунизирани срещу COVID-19. Ваксинирането ще започне в средата на следващата седмица.