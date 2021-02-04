183 килограма амфетамин намерени в храсти на границата между България и Гърция

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Районната прокуратура в Хасково е образувала досъдебно производство за трафик на големи количества наркотично вещество през границата на тази страна.

На 25 януари, на границата с Гърция край Свиленград, бяха намерени 8 чувала, съдържащи 72 пакета амфетамин в храсти от къпини между две гранични забележителности по поречието на река Канаклийска. Амфетаминът с общо тегло 183 640 кг е на стойност около 2,8 милиона евро, съобщиха от МВР.