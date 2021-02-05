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883 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие, 33 от тях в Сливенско

05 февруари 2021 08:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 71
Коронавирус

883 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 10 541 теста. Позитивните проби са 8,3% от изследваните. От началото на пандемията регистрираните с COVID-19 у нас са 222 149, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение по области: Благоевград – 45; Бургас – 63; Варна – 37; Велико Търново – 17; Видин – 6; Враца – 36; Габрово – 6; Добрич – 4; Кърджали – 12; Кюстендил – 44; Ловеч – 12; Монтана – 11; Пазарджик – 40; Перник – 17; Плевен – 31; Пловдив – 67; Разград – 6; Русе – 27; Силистра – 8; Сливен – 33; Смолян – 4; София област – 23; София (град) – 226; Стара Загора – 28; Хасково – 37; Шумен – 22, Ямбол – 21. Няма регистрирани новозаразени в Търговище.

Активните случаи са 20 545, в болница се лекуват 3033 пациенти, 277 от тях са в интензивно отделение.

За последните 24 часа оздравелите са 780, общият брой излекувани е 192 332.

Починали са още 54 души. Жертвите на коронавирусната инфекция вече са 9 272.

Поставените дози ваксина срещу COVID-19 до момента са 54 025, 3 901 от тях през последното денонощие.

Снимка: Станимир Петков

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