Прекъсване на водоподаването в с. Желю войвода и с.Блатец

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

Днес 05.02 /петък/ поради аварии ще бъде прекъснато водоподаването в с.Желю войвода и с.Блатец от 09.00ч. до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.