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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Информационен бюлетин за пленарната сесия - 8-11 февруари 2021
COVID-19: Евродепутатите ще обсъдят актуалното състояние на стратегията на ЕС за ваксиниране
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-02-08/0/covid-19-debat-otnosno-aktualnoto-sstoianie-na-strateghiiata-na-es-za-vaksinirane
Очаква се евродепутатите отново да заявят подкрепата си за единен подход на ЕС към ваксините срещу COVID-19 в дебат с председателя на Комисията У. Фон дер Лайен в сряда
Евродепутатите ще гласуват Механизма за възстановяване и устойчивост с цел ограничаване на последиците от пандемията
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-02-08/1/ep-shche-ghlasuva-mzu-s-tsel-oghranichavane-na-posleditsite-ot-pandemiiata
Във вторник Парламентът ще обсъди и гласува Механизма за възстановяване и устойчивост, предназначен да помогне на държавите от ЕС да се справят с последиците от пандемията от COVID-19.
Постигане на баланс между демократичния контрол над социалните медии и основните права
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-02-08/2/balans-mezhdu-demokratichniia-kontrol-nad-sotsialnite-medii-i-osnovnite-prava
В сряда евродепутатите ще обсъдят връзката между новите медии, политиката и свободата на словото, след последните събития от двете страни на Атлантическия океан.
Евродепутатите ще обсъдят репресиите срещу политическата опозиция в Русия
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-02-08/3/evrodeputatite-shche-obsdiat-represiite-sreshchu-politicheskata-opozitsiia-v-rusiia
Във вторник Върховният представител на ЕС Жозеп Борел ще обсъди политическите сътресения в Русия, включително случая с Алексей Навални и протестите в цялата страна, с членове на ЕП.
Трафик на хора: По-строги мерки за защита на жените, децата и мигрантите
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-02-08/4/trafik-na-khora-po-stroghi-merki-za-zashchita-na-zhenite-detsata-i-mighrantite
Евродепутатите призовават ЕС да положи повече усилия за борба с трафика на хора и настояват за инкриминиране на търсенето и използването на сексуални услуги от жертвите.
Кръгова икономика: Евродепутатите призовават за по-строги правила за потреблението и рециклирането в ЕС
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-02-08/5/ep-prizovava-za-po-stroghi-pravila-za-potreblenieto-i-retsikliraneto-v-es
Парламентът ще обсъди и гласува принципите и политиките, необходими за постигане на неутрална по отношение на въглеродните емисии, устойчива, нетоксична и изцяло кръгова икономика до 2050 г.
ЕП: минималната работна заплата ще спомогне за намаляване на неравенството
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-02-08/6/ep-minimalnata-rabotna-zaplata-shche-spomoghne-za-namaliavane-na-neravenstvoto
Евродепутатите ще обсъдят и гласуват мерки за борба с неравенството и справянето с нарастващия проблем с бедността сред работещите.