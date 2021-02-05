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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 05.02.2021
No. Дата Длъжност Образование
23 6.1.2021 отчетник счетоводство средно
27 7.1.2021 технически ръководител висше/средно
28 7.1.2021 заварчик средно
29 7.1.2021 фрезист средно
32 7.1.2021 стругар средно
34 7.1.2021 ръководител звено, апретура висше
36 8.1.2021 оперативен счетоводител висше
39 8.1.2021 машинен оператор с ЦПУ средно
47 11.1.2021 електротехник средно
49 11.1.2021 заварчик средно
50 11.1.2021 фрезист средно
51 11.1.2021 стругар средно
52 11.1.2021 шлосер средно
53 11.1.2021 боргвергист средно
54 11.1.2021 машинен инженер висше
70 15.1.2021 работник цех дограма средно
73 15.1.2021 монтажник дограма средно
80 18.1.2021 стругар средно
82 18.1.2021 експерт продажби/ инженер търговец висше
87 19.1.2021 главен счетоводител висше
92 20.1.2021 машинен оператор-шиене средно
95 20.1.2021 мениджър развитие средно
100 21.1.2021 секционен майстор средно
101 21.1.2021 машинен оператор шиене средно
112 25.1.2021 заварчик средно
115 26.1.2021 електротехник средно
124 27.1.2021 сладкар средно
125 27.1.2021 майстор производство на тестени изделия средно
131 28.1.2021 социален работник висше
132 28.1.2021 психолог висше
133 28.1.2021 социален педагог висше
134 28.1.2021 медицинска сестра висше
135 28.1.2021 трудотерапевт висше
140 29.1.2021 машинен оператор месни продукти средно/основно
153 1.2.2021 началник склад средно
156 1.2.2021 майстор сладкар средно
159 2.2.2021 портиер средно
161 2.2.2021 работник животновъд основно
176 3.2.2021 учител математика висше
177 3.2.2021 учител математика висше
178 3.2.2021 психолог висше
179 3.2.2021 образователен медиатор средно
180 3.2.2021 учител начален етап висше
181 3.2.2021 учител английски език висше