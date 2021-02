Международният фестивал IN THE PALACE С ОНЛАЙН ИЗДАНИЕ ПРЕЗ 2021

Туида Нюз преди 15 часа, брой четения: 46 Излъчване:преди 15 часа, брой четения: 46

Най-големият фестивал за късометражно кино в района и единствен по рода си в страната ще проведе своето 18-то издание от 27-и февруари до 06 - и март

Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE ще проведе 18-тото си издание онлайн. Филмите тази година ще могат да бъдат гледани в специално разработената за нуждите на филмовите фестивали нидерландска платформа Film Chief -https://inthepalace.filmchief.com/ - където скоро ще бъде публикувана цялата програма на събитието за 2021 г.

Освен филмите, ще бъдат проведени онлайн срещи с екипите на българските филми, както и онлайн семинари на различни теми. „Пандемията и Националния филмов център вкараха всички в различен режим на работа и ние фестивалите сме принудени да се адаптираме към новата реалност. Имахме огромно желание да осъществим фестивала както до сега, но е време за промяна и ние направихме първата стъпка към нея“, споделя Цанко Василев, директор на IN THE PALACE.

Билети ще могат да бъдат купувани от самата платформа. Събитието предлага билет за един филмов блок на цена от 10 лева, както и билет за целия фестивал, осигуряващ достъп до всички филми, включени в програмата на тазгодишното издание, на цена от 20 лв.

Една от новостите в 18-тото издание ще бъдат два нови международни конкурса - за пълнометражно кино (NOT SHORT AT ALL FILM COMPETITION) и за късометражни филми до 1 мин (TOO SHORT FILM COMPETITION).

За фестивала:

IN THE PALACE International Short Film Festival e единственият фестивал в страната, сертифициран да номинира професионални късометражни филми в три категории за разглеждане от Академията за филмови изкуства и науки на САЩ за наградите Оскар: най-добър игрален от международната състезателна програма; най-добър анимационен от международната късометражна програма; и най-добър български филм. Заедно с това, от 2019 г. фестивалът е квалифициран да предлага и студентски филми за Student Academy Awards® - студентските Оскари.

IN THE PALACE International Short Film Festival от 27-и февруари до 06-и март 2021 г. на https://inthepalace.filmchief.com/

Фестивалът се провежда с медийната подкрепа на NOVA!

С по един лев от всеки продаден билет на фестивала се генерира фонд за финансирането на нови късометражни филми.