МЦ "Д-р Г.В.Миркович" разполага с лекар специалист по съдова хирургия Хирургична ЛКК комисия

Мед. център Миркович преди 48 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 30

Медицински център "Д-р Г.В.Миркович" разполага с лекар специалист по съдова хирургия-Д-р Георги Иванов Димитров, също и Хирургична ЛКК комисия.