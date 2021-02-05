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МЦ "Д-р Г.В.Миркович" разполага с лекар специалист по съдова хирургия Хирургична ЛКК комисия

05 февруари 2021 13:54, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Мед. център Миркович преди 48 минути, брой четения: 30
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Медицински център "Д-р Г.В.Миркович" разполага с лекар специалист по съдова хирургия-Д-р Георги Иванов Димитров, също и Хирургична ЛКК комисия.

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