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Майката на Скатов: Ако не мислеше, че ще успее, нямаше да тръгне
Родителите на Атанас Скатов все още очакват официална информация от властите за съдбата на сина им.
„Във вторник се чухме за последно и каза, че тръгват”, разказа пред NOVA майка му Мария Стоянова. „Имаха само 2 дни прозорец. Много е малко, но каза, че ще се опитат. Каза, че ще бъдат в лагер 2 и оттам още 40 часа ще се върви непрестанно”, разказа още Мария Стоянова.
По пътя им е имало много лед, скали и вятър.
„Казахме му: „Ще успееш”. Ако не мислеше, че ще успее, нямаше да тръгне”, разказа още Мария Стоянова.
Семейството му е следяло GPS-а му. Когато спрял, помислили, че почива.
„След 3 часа започнаха да се обаждат хора, а ние нищо не знаехме”, обясни Мария Стоянова.
Източник: NOVA