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Майката на Скатов: Ако не мислеше, че ще успее, нямаше да тръгне

05 февруари 2021 16:33, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 55
Атанас Скатов

Родителите на Атанас Скатов все още очакват официална информация от властите за съдбата на сина им.

„Във вторник се чухме за последно и каза, че тръгват”, разказа пред NOVA майка му Мария Стоянова. „Имаха само 2 дни прозорец. Много е малко, но каза, че ще се опитат. Каза, че ще бъдат в лагер 2 и оттам още 40 часа ще се върви непрестанно”, разказа още Мария Стоянова.

По пътя им е имало много лед, скали и вятър.

„Казахме му: „Ще успееш”. Ако не мислеше, че ще успее, нямаше да тръгне”, разказа още Мария Стоянова.

Семейството му е следяло GPS-а му. Когато спрял, помислили, че почива.

„След 3 часа започнаха да се обаждат хора, а ние нищо не знаехме”, обясни Мария Стоянова.

Източник: NOVA

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