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Над 28 хил. дози от ваксините на AstraZeneca пристигат тази вечер

06 февруари 2021 14:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 43
Ваксина

28 800 дози от ваксината срещу COVID-19 на Oxford University/AstraZeneca пристигат днес в България, съобщиха от здравното министерство.

Ваксините ще пристигнат тази вечер към 19.00 ч.

След приемането на ваксините, в 19:15 ч., брифинг ще дадат изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов и председателят на Националния ваксинационен щаб проф. Красимир Гигов.

Източник: Dariknews.bg
Снимка: pixabay.com

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