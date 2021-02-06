Над 28 хил. дози от ваксините на AstraZeneca пристигат тази вечер

Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 43 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 43

28 800 дози от ваксината срещу COVID-19 на Oxford University/AstraZeneca пристигат днес в България, съобщиха от здравното министерство.

Ваксините ще пристигнат тази вечер към 19.00 ч.

След приемането на ваксините, в 19:15 ч., брифинг ще дадат изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов и председателят на Националния ваксинационен щаб проф. Красимир Гигов.