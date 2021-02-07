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Сливен. Новини от източника. Последни новини
493 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 25 от тях в Сливенско
493 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 5733 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 223 552, като активните са 21 050.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 19; Бургас – 67; Варна – 19; Велико Търново – 3; Видин – 1; Враца – 8; Габрово – 1; Добрич – 5; Кърджали – 3; Кюстендил – 35; Ловеч – 6; Монтана – 8; Пазарджик – 43; Перник – 15; Плевен – 26; Пловдив – 27; Разград – 1; Русе – 8; Силистра – 4; Сливен – 25; Смолян – 1; София област – 16; София (град) – 119; Стара Загора – 5; Търговище – 2; Хасково – 12; Шумен – 5; Ямбол – 9.
През изминалото денонощие са били излекувани 161 души, а за целия период – 193 191.
В болница за лечение са настанени 3133 души, от които 281 са в интензивни отделения.
9 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 9311.
Към момента общо 57 016 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 156.
Снимка: pixabay.com