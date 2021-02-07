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Все още няма следа от изчезналите под К2

07 февруари 2021 09:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 минути, брой четения: 21
Снимката е илюстративна

Неуспешна спасителна акция на К2 часове, след като под най-смъртоносния връх на планетата загина Атанас Скатов.

Вчера два хеликоптера на пакистанската армия и шерпи издирваха трима алпинисти, тръгнали да покоряват осемхилядника.

Те са от същата експедиция, в която участва и българинът. Следите им се губят в четвъртък след полунощ. Не е ясно дали днес спасителната операция ще бъде подновена, тъй като времето в планината остава лошо, съобщава NOVA.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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