Все още няма следа от изчезналите под К2

Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 5 минути, брой четения: 21

Неуспешна спасителна акция на К2 часове, след като под най-смъртоносния връх на планетата загина Атанас Скатов.

Вчера два хеликоптера на пакистанската армия и шерпи издирваха трима алпинисти, тръгнали да покоряват осемхилядника.

Те са от същата експедиция, в която участва и българинът. Следите им се губят в четвъртък след полунощ. Не е ясно дали днес спасителната операция ще бъде подновена, тъй като времето в планината остава лошо, съобщава NOVA.