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Заради пандемията много двойки в Сливен не са могли да кандидатстват пред фонд "ин витро"

07 февруари 2021 09:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
Сливен - снимката е илюстративна

Заради пандемията много двойки в Сливен не са могли да кандидатстват пред фонд "ин витро" през миналата година, поради спрени или забавени процедури. Това съобщиха за БТА от общинската администрация в Сливен.

През календарната 2020 година са кандидатствали общо 10 двойки, като всички са подпомогнати финансово за сумите, за които са предоставили документи. От подпомогнатите през 2020 г. двойки са родени 2 деца. През 2020 г. са родени и 5 деца от двойки, подпомогнати финансово от фонда в края на 2019 г.

Бюджетът на фонда през миналата година е бил 90 000 лева, като са били изразходени общо 53 807 лева, от тях 24 000 лева са изплатени на кандидати, подали заявления в края на 2019г.

Общо 155 са подадените заявления за финансово подпомагане от създаването на Фонда досега. Някои от двойките са подпомогнати повече от един път. Около 70 деца са родени с помощта на Общинския фонд за асистирана репродукция, от които 6 двойки близнаци и 1 двойка тризнаци.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков

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