Нападнаха влак с камъни, пострадаха пътници

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 35

Неизвестни лица са замеряли с камъни влак в междугарието Пловдив-Пловдив разпределителна-Изток. Счупено е неподвижно стъкло на първия вагон, потвърдиха за NOVA от БДЖ.

Влакът е престоял в гара Крумово от 21:33 часа до 22:15 часа, за да бъде оказана спешна медицинска помощ на две пътнички, контузени във влака. Пострадалите са две момичета на 19 години. Те са откарани в болница в Пловдив.

Това е втори случай на подобен инцидент с потрадали хора за последните няколко дни.