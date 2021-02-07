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Нападнаха влак с камъни, пострадаха пътници

07 февруари 2021 11:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 35
Влак

Неизвестни лица са замеряли с камъни влак в междугарието Пловдив-Пловдив разпределителна-Изток. Счупено е неподвижно стъкло на първия вагон, потвърдиха за NOVA от БДЖ.

Влакът е престоял в гара Крумово от 21:33 часа до 22:15 часа, за да бъде оказана спешна медицинска помощ на две пътнички, контузени във влака. Пострадалите са две момичета на 19 години. Те са откарани в болница в Пловдив.

Това е втори случай на подобен инцидент с потрадали хора за последните няколко дни.

Източник: NOVA

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