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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Отец Дионисий зове: На 19 февруари всички под прозорците на властта на масов протест
Протестиращите, излезли на национален митинг днес в Триъгълника на властта, призоваха за ново мащабно улично недоволство.
Отец Дионисий, превърнал се в емблема на битката с управляващите по площадите на София, обяви предстоящото събитие, което ще се проведе на 19 февруари от 18:30 часа пред паметника на Васил Левски. Преди това Дионисий обясни, че в същия ден от 16:00 отново пред сградите на Министерски съвет, Президентството и новото Народно събрание ще се проведе брифинг.
Свещеникът призова всички, недоволни от управлението на премиера Борисов да направят така, че да присъстват на уречената дата.
Източник: https://www.novinite.bg/articles/197880/Otec-Dionisij-zove-Na-19-fevruari-vsichki-pod-prozorcite-na-vlastta-na-masov-protest