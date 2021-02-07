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Отец Дионисий зове: На 19 февруари всички под прозорците на властта на масов протест

07 февруари 2021 17:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 40
Отец Дионисий

Протестиращите, излезли на национален митинг днес в Триъгълника на властта, призоваха за ново мащабно улично недоволство.

Отец Дионисий, превърнал се в емблема на битката с управляващите по площадите на София, обяви предстоящото събитие, което ще се проведе на 19 февруари от 18:30 часа пред паметника на Васил Левски. Преди това Дионисий обясни, че в същия ден от 16:00 отново пред сградите на Министерски съвет, Президентството и новото Народно събрание ще се проведе брифинг.

Свещеникът призова всички, недоволни от управлението на премиера Борисов да направят така, че да присъстват на уречената дата.

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