През изминалото денонощие в България са регистрирани 182 заразени с коронавирус, 3 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 50 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 50

182 са новите заразени с коронавирус в страната, потвърдени при направени 2663 теста. Позитивни са 6,8% от изследваните проби. От началото на пандемията регистрираните с коронавирус у нас са 223 734 според данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новите случаи по области: Благоевград – 27, Бургас – 1, Варна – 3, Велико Търново – 2, Видин – 1, Враца – 1, Кюстендил – 14, Ловеч – 1, Пазарджик – 3, Перник – 7, Плевен – 8, Пловдив – 5, Разград – 6, Русе – 1, София (град) – 80, София област – 10, Силистра – 3, Сливен – 3, Смолян – 1, Хасково – 4, Ямбол – 1.

Активните случаи са 21 152. В болница се лекуват 3126 пациенти, 278 от тях са интензивно отделение.

Оздравели са още 60 души, досега болестта са преборили 193 251.

Починалите с коронавирус са 9331, 20 от тях през последните 24 часа.

Поставените дози ваксини до момента са 57 038, 12 през вчерашния ден.