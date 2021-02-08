Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
През изминалото денонощие в България са регистрирани 182 заразени с коронавирус, 3 от тях в Сливенско
182 са новите заразени с коронавирус в страната, потвърдени при направени 2663 теста. Позитивни са 6,8% от изследваните проби. От началото на пандемията регистрираните с коронавирус у нас са 223 734 според данните в Единния информационен портал.
Разпределение на новите случаи по области: Благоевград – 27, Бургас – 1, Варна – 3, Велико Търново – 2, Видин – 1, Враца – 1, Кюстендил – 14, Ловеч – 1, Пазарджик – 3, Перник – 7, Плевен – 8, Пловдив – 5, Разград – 6, Русе – 1, София (град) – 80, София област – 10, Силистра – 3, Сливен – 3, Смолян – 1, Хасково – 4, Ямбол – 1.
Активните случаи са 21 152. В болница се лекуват 3126 пациенти, 278 от тях са интензивно отделение.
Оздравели са още 60 души, досега болестта са преборили 193 251.
Починалите с коронавирус са 9331, 20 от тях през последните 24 часа.
Поставените дози ваксини до момента са 57 038, 12 през вчерашния ден.
Снимка: pixabay.com