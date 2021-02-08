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АЗ, ПРИРОДАТА И СВЕТЪТ

08 февруари 2021 15:15, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 30
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Учениците от начален етап на СУ "Йордан Йовков" - Сливен се представиха отлично в традиционното състезание "Аз, природата и светът", организирано от Сдружение на българските начални учители.

Гордеем се с нашите възпитаници и техните резултати! Пожелаваме им нови упехи и всеотдайна любов към света около нас!

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