АЗ, ПРИРОДАТА И СВЕТЪТ

СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 30 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 30

Учениците от начален етап на СУ "Йордан Йовков" - Сливен се представиха отлично в традиционното състезание "Аз, природата и светът", организирано от Сдружение на българските начални учители.

Гордеем се с нашите възпитаници и техните резултати! Пожелаваме им нови упехи и всеотдайна любов към света около нас!

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