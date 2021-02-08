Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

215-та поредна вечер на антиправителствен протест в столицата

08 февруари 2021 20:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 29
Снимката е илюстративна

Близо час антиправителствени демонстранти блокират булевард “Дондуков” в столицата пред сградата на Министерския съвет.

За 215-а поредна вечер протестиращите настояват за оставки на кабинета и на главния прокурор.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

« предишнаследваща »


 