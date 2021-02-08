215-та поредна вечер на антиправителствен протест в столицата

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 29

Близо час антиправителствени демонстранти блокират булевард “Дондуков” в столицата пред сградата на Министерския съвет.

За 215-а поредна вечер протестиращите настояват за оставки на кабинета и на главния прокурор.