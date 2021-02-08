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Проливен дъжд се изсипа над Ямбол

08 февруари 2021 20:33, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 27
Дъжд

Проливен дъжд се изсипа през последния час над Ямбол, където имаше и светкавици, гръмотевици и силен вятър.

На телефон 112 няма подадени сигнали за наводнени къщи в ниските части на населените места.

Подаден е обаче сигнал за отнесен ламаринен покрив в село Златари, който е паднал на улично платно.

Пострадали няма.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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