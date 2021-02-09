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1115 са новите случаи на COVID-19 в България за последните 24 часа, 57 от тях в Сливенско

09 февруари 2021 09:28, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 29
Коронавирус

1115 са новите случаи на COVID-19, потвърдени от направени 11 637 теста, от които 4574 PCR и 7063 антигенни. Регистрираните с коронавирус от началото на пандемията са 224 849, показват данните в Единния информационен портал.

Активните случаи са 21 374, в болница се лекуват 3057 пациенти, 274 от тях са в интензивно отделение.

Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 74; Бургас – 129; Варна – 42; Велико Търново – 14; Враца – 31; Габрово – 15; Добрич – 8; Кърджали – 6; Кюстендил – 58; Ловеч – 15; Монтана – 13; Пазарджик – 36; Перник – 12; Плевен – 46; Пловдив – 71; Разград – 7; Русе – 20; Силистра – 17; Сливен – 57; Смолян – 2; София област – 25; София (град) – 275; Стара Загора – 32; Търговище – 2; Хасково – 25; Шумен – 43; Ямбол – 40.

Оздравели за денонощието са 804 души, общият брой преборили инфекцията е 194 055.

Още 84 жертви на болестта са регистрирани за 24 часа, починалите с COVID-19 вече са 9 420.

През вчерашния ден са ваксинирани 1850 души. Общият брой поставени дози е 58 888.

Снимка: pixabay.com

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