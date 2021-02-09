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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пристигна новата пратка ваксини на Pfizer/BioNTech

09 февруари 2021 10:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50
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Новата пратка ваксини на Pfizer/BioNTech вече са у нас.

С ден закъснение над 17-те хиляди дози все пак бяха получени от здравните власти.

Вчера силна буря отмени полета, с който трябваше да дойдат медикаментите от Лайпциг към София.

Затруднения днес нямаше, а самолетът излита в 07:30 от Германия, около 9:30 кацна на летище "София".

Източник: nova.bg

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