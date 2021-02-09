Пристигна новата пратка ваксини на Pfizer/BioNTech

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

Новата пратка ваксини на Pfizer/BioNTech вече са у нас.

С ден закъснение над 17-те хиляди дози все пак бяха получени от здравните власти.

Вчера силна буря отмени полета, с който трябваше да дойдат медикаментите от Лайпциг към София.

Затруднения днес нямаше, а самолетът излита в 07:30 от Германия, около 9:30 кацна на летище "София".