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Вицепремиерът Томислав Дончев е тестван положително за Covid-19

09 февруари 2021 11:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 36
Томислав Дончев

Вицепремиерът на България Томислав Дончев е с положителен тест за COVID-19 след рутинен PCR. Дончев се чувства добре, без симптоми в момента. Вицепремиерът ще изпълнява задълженията си дистанционно и ще бъде поставен под карантина.

"Днес тествах положително за COVID-19. Чувствам се добре. Ще прекарам известно време в самоизолация и ще работя дистанционно. Останете добре и се грижете за себе си!", написа Томислав Дончев на страницата си във Фейсбук.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

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