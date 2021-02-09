Вицепремиерът Томислав Дончев е тестван положително за Covid-19

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 36

Вицепремиерът на България Томислав Дончев е с положителен тест за COVID-19 след рутинен PCR. Дончев се чувства добре, без симптоми в момента. Вицепремиерът ще изпълнява задълженията си дистанционно и ще бъде поставен под карантина.

"Днес тествах положително за COVID-19. Чувствам се добре. Ще прекарам известно време в самоизолация и ще работя дистанционно. Останете добре и се грижете за себе си!", написа Томислав Дончев на страницата си във Фейсбук.