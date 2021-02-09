Криминална хроника Ямбол - 09.02.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 27

Информационен бюлетин 09.02.2021 г.

На 8 февруари към 20:20 ч. на тел. 112 е получен сигнал, че на път I-7, в близост до „Каравеловското ханче“ за настъпило пътнотранспортно произшествие с един автомобил. На място е установено, че автомобилът е останал на пътното платно вследствие на спукана гума и счупен преден носач. При пробата на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. Мъжът е задържан за срок от 24 часа. По случая в РУ-Тунджа е образувано бързо производство.