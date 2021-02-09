До края на февруари южният околовръстен път в Ямбол ще бъде отворен за движение

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До края на февруари южният околовръстен път в Ямбол ще бъде отворен за движение на автомобили. Дотогава ще приключи ремонтът на 80-метровия бетонов мост и кръговото кръстовище в края на пътя. Това съобщи за БТА директорът на Областното пътно управление инж. Галин Славов.

Ремонтът на околовръстния път е част от проект за обновлението на 11.5 километра от второкласния републикански път Ямбол - село Калчево. Той трябва да завърши до края на май. Проектът е финансиран от Агенция "Пътна инфраструктура" с 13.4 милиона лева.