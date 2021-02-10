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Сливен. Новини от източника. Последни новини
1212 са новите случаи на коронавирусна инфекция за последното денонощие в България, 57 от тях в Сливенско
1212 са новите случаи на коронавирусна инфекция за последното денонощие. Направените тестове са 13228, от които 6153 са PCR, а 7075 са антигенни. 9,1% са положителните проби. Общият брой потвърдени случаи до момента е 226 061, от които 22065 са активни, показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение по области: Благоевград – 59; Бургас – 105; Варна – 56; Велико Търново – 15; Габрово – 10; Добрич – 2; Кърджали – 13; Кюстендил – 48; Ловеч – 12; Монтана – 9; Пазарджик – 70; Перник – 23; Плевен – 65; Пловдив – 113; Разград – 7; Русе – 17; Силистра – 18; Сливен – 57; Смолян – 6; София област – 28; София (град) – 313; Стара Загора – 27; Търговище – 1; Хасково – 57; Шумен – 34; Ямбол – 21.
В болница се лекуват 3129 пациенти, 266 от тях са в интензивно отделение.
Оздравели са още 459 души, общият брой преборили болестта до момента е 194 514.
През последното денонощие с COVID-19 са починали още 62-ма, жертвите на болестта вече са 9482.
3540 са поставените дози ваксина през вчерашния ден, общият брой направени ваксинации е 62428.
Снимка: Станимир Петков