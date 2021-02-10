Криминална хроника Ямбол - 10.02.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 33

Информационен бюлетин 10.02.2021 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.