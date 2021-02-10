ХРАНИ И ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

СУ "Й. Йовков" (X) преди 27 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 11

В часовете по Технологии и предприемачество учениците от V"а", VI"а" и VI"б" клас приготвиха вкусни и здравословни сандвичи в условията на обучение от разстояние в електронна среда. Преди да получат указания дискутираха ползата от здравословните продукти и тяхното присъствие в дневното меню.

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