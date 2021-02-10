Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ХРАНИ И ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

10 февруари 2021 14:43, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 27 минути, брой четения: 11
Снимка 1

В часовете по Технологии и предприемачество учениците от V"а", VI"а" и VI"б" клас приготвиха вкусни и здравословни сандвичи в условията на обучение от разстояние в електронна среда. Преди да получат указания дискутираха ползата от здравословните продукти и тяхното присъствие в дневното меню.

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5Снимка 6Снимка 7Снимка 8Снимка 9Снимка 10Снимка 11Снимка 12Снимка 13Снимка 14
« предишнаследваща »


 