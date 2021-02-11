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913 са новите случаи на коронавирусна инфекция в България, 32 от тях в Сливенско

11 февруари 2021 09:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 41
Коронавирус

913 са новите случаи на коронавирусна инфекция, потвърдени от 10164 теста, oт които 4961 са PCR, а 5203 антигенни. Общият брой на регистрираните с COVID-19 от началото на пандемията е 226 974, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 41; Бургас – 24; Варна – 43; Велико Търново – 17; Видин – 5; Враца – 37; Габрово – 13; Добрич – 8; Кърджали – 7; Кюстендил – 32; Ловеч – 8; Монтана – 4; Пазарджик – 49; Перник – 17; Плевен – 30; Пловдив – 94; Разград – 7; Русе – 22; Силистра – 11; Сливен – 32; Смолян – 4; София област – 30; София (град) – 260; Стара Загора – 30; Хасково – 33; Шумен – 40; Ямбол – 15. Няма нови заразени в Търговищка област.

22 236 са активните случаи, в болница се лекуват 3230, от които 273 са в интензивно отделение.

Оздравели са още 697 лица, а общият брой на излекуваните е 195 211.

Още 45 души са починали с коронавирус през последното денонощие, жертвите на болестта вече са 9527.

Поставените дози ваксини до момента са 66 163, от които 3735 през вчерашния ден.

Снимка: Станимир Петков

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