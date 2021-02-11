Погребват Атанас Скатов в родния му град Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 25

Погребението на Атанас Скатов ще се състои в неделя в Сливен от 10.00 ч. Останките му ще бъдат изложени пред катедралния храм "Св. Димитър" . Разходите по погребението ще бъдат поети от общината.

Скатов загина при опит да изкачи К2 на 5 февруари. Той падна на връщане от Лагер 3, след опит да атакува втория по-височина връх в света.

42-годишният българин е изкачил десет осемхилядника. Два пъти е стъпвал на Еверест. Покорил е и планинските първенци на всеки континент.