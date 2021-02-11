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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Погребват Атанас Скатов в родния му град Сливен

11 февруари 2021 22:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 25
Атанас Скатов

Погребението на Атанас Скатов ще се състои в неделя в Сливен от 10.00 ч. Останките му ще бъдат изложени пред катедралния храм "Св. Димитър" . Разходите по погребението ще бъдат поети от общината.

Скатов загина при опит да изкачи К2 на 5 февруари. Той падна на връщане от Лагер 3, след опит да атакува втория по-височина връх в света.

42-годишният българин е изкачил десет осемхилядника. Два пъти е стъпвал на Еверест. Покорил е и планинските първенци на всеки континент.

Източник: NOVA

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