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1070 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие, 23 от тях в Сливенско

12 февруари 2021 08:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 44
Коронавирус

1070 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени общо 11 816 теста. Положителните проби са 9,05% от изследваните. Регистрираните с COVID-19 от началото на пандемията у нас са 228 044, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 40, Бургас – 110; Варна – 65; Велико Търново – 20; Враца – 35; Габрово – 8; Кърджали – 9; Кюстендил – 37; Ловеч – 6; Монтана – 6; Пазарджик – 52; Перник – 22; Плевен – 54; Пловдив – 93; Разград – 8; Русе – 25; Силистра – 14; Сливен – 23; Смолян – 16; София област – 19; София (град) – 258; Стара Загора – 42; Хасково – 54; Шумен -28; Ямбол – 16.

Активните случаи са 22 801, в болница се лекуват 3297 пациенти, от които 293 са в интензивно отделение.

Починали са още 34 души. Жертвите на вируса вече са 9561.

През последните 24 часа са поставени още 4960 дози ваксина, общият брой ваксинации до момента е 195 682.

Снимка: pixabay.com

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