Слънчево, но студено ще е времето в петък

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 34

Днес ще има променлива облачност, често намаляваща до слънчево време. По-значителна ще е преди обяд над североизточните райони, където над отделни места все още ще превалява сняг. Ще остане ветровито с умерен и силен северозападен вятър. Минималните температури ще са между минус 8 и минус 3 градуса, а максималните – предимно между минус 2 и 3 градуса, съобщават от НИМХ.

Над Черноморието до сутринта ще има валежи от сняг, в крайните южни райони и от дъжд, които бързо ще спрат, а облачността ще намалее. Ще остане ветровито с умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури на въздуха ще са 1°-4°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините от запад облачността ще намалява. Над източната половина на страната преди обяд ще има повече облаци, но след обяд облачността и там ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа силен и бурен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около минус 5°, на 2000 метра – минус 12°.

В Сливен ще бъде слънчево, но студено. Ще духа полусилен вятър от северозапад. Минималната температура ще е минус 6°, а максималната 0°.