Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Слънчево, но студено ще е времето в петък

12 февруари 2021 09:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 34
Времето за 12.02.2021 г.

Днес ще има променлива облачност, често намаляваща до слънчево време. По-значителна ще е преди обяд над североизточните райони, където над отделни места все още ще превалява сняг. Ще остане ветровито с умерен и силен северозападен вятър. Минималните температури ще са между минус 8 и минус 3 градуса, а максималните – предимно между минус 2 и 3 градуса, съобщават от НИМХ.

Над Черноморието до сутринта ще има валежи от сняг, в крайните южни райони и от дъжд, които бързо ще спрат, а облачността ще намалее. Ще остане ветровито с умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури на въздуха ще са 1°-4°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините от запад облачността ще намалява. Над източната половина на страната преди обяд ще има повече облаци, но след обяд облачността и там ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа силен и бурен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около минус 5°, на 2000 метра – минус 12°.

В Сливен ще бъде слънчево, но студено. Ще духа полусилен вятър от северозапад. Минималната температура ще е минус 6°, а максималната 0°.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 