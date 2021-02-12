Криминална хроника Ямбол - 12.02.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 23

Информационен бюлетин 12.02.2021 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.