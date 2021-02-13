Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
966 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 27 от тях в Сливенско
66 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 11 164 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 229 010, като активните са 23 212.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 31, Бургас – 85, Варна – 44, Велико Търново – 20, Видин – 3, Враца – 42, Габрово – 9, Добрич – 10, Кърджали – 12, Кюстендил – 40, Ловеч – 13, Монтана – 10, Пазарджик – 45, Перник – 33, Плевен – 53, Пловдив – 76, Разград – 3, Русе – 9, Силистра – 6, Сливен – 27, Смолян – 12, София област – 20, София (град) – 233, Стара Загора – 29, Търговище – 5, Хасково – 53, Шумен – 27, Ямбол – 16.
През изминалото денонощие са били излекувани 522 души, а за целия период – 196 204.
В болница за лечение са настанени 3317 души, от които 304 са в интензивни отделения.
33 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 9594.
Към момента общо 74 694 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3571.
Снимка: pixabay.com