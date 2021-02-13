966 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 27 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 46 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 46

66 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 11 164 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 229 010, като активните са 23 212.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 31, Бургас – 85, Варна – 44, Велико Търново – 20, Видин – 3, Враца – 42, Габрово – 9, Добрич – 10, Кърджали – 12, Кюстендил – 40, Ловеч – 13, Монтана – 10, Пазарджик – 45, Перник – 33, Плевен – 53, Пловдив – 76, Разград – 3, Русе – 9, Силистра – 6, Сливен – 27, Смолян – 12, София област – 20, София (град) – 233, Стара Загора – 29, Търговище – 5, Хасково – 53, Шумен – 27, Ямбол – 16.

През изминалото денонощие са били излекувани 522 души, а за целия период – 196 204.

В болница за лечение са настанени 3317 души, от които 304 са в интензивни отделения.

33 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 9594.

Към момента общо 74 694 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3571.