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Нови две земетресения в Хърватия

13 февруари 2021 11:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 42
Земетресение в Хърватия - снимка архив

Две земетресения с магнитуд 3,7 и 3,3 по Рихтер бяха регистрирани в тази сутрин с епицентър край Петриня, съобщи Хърватската сеизмологична служба, цитирана от Хина.

Трусът с магнитуд 3,7 е бил регистриран в 4:55 часа, а трусът с магнитуд 3,3 е бил засечен в 5:19 часа. Двете земетресения са били усетени в Загреб.

Районът на Петриня бе ударен от земетресение с магнитуд 6,2 по Рихтер на 29 декември, при което загинаха седем души и бяха нанесени огромни щети.

Източник: БТА

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