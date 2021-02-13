Нови две земетресения в Хърватия

Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 42 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 42

Две земетресения с магнитуд 3,7 и 3,3 по Рихтер бяха регистрирани в тази сутрин с епицентър край Петриня, съобщи Хърватската сеизмологична служба, цитирана от Хина.

Трусът с магнитуд 3,7 е бил регистриран в 4:55 часа, а трусът с магнитуд 3,3 е бил засечен в 5:19 часа. Двете земетресения са били усетени в Загреб.

Районът на Петриня бе ударен от земетресение с магнитуд 6,2 по Рихтер на 29 декември, при което загинаха седем души и бяха нанесени огромни щети.