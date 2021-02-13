Пулмолог сравнява Covid-19 и испанския грип

Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 27

Много по-трудно е да се изкорени пандемията, когато глобалното разпространение на новия коронавирус е толкова голямо, каза за БНТ пулмологът д-р Александър Симидчиев, позовавайки се на така наречения испански грип, който циркулира в продължение на 4 години. Според него заболеваемостта от коронавирус зависи от фактори като околната среда, човешкото поведение и предаваемостта на някои щамове коронавирус.

Според имунолога професор Андрей Чорбанов Covid-19 ще изчезне, ако 70% от населението получи ваксини.

Ограничителните мерки могат да спрат растежа на пандемичния процес и ваксините да намалят неговата честота, добави д-р Александър Симидчиев.