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Пулмолог сравнява Covid-19 и испанския грип

13 февруари 2021 14:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 27
Д-р Александър Симидчиев

Много по-трудно е да се изкорени пандемията, когато глобалното разпространение на новия коронавирус е толкова голямо, каза за БНТ пулмологът д-р Александър Симидчиев, позовавайки се на така наречения испански грип, който циркулира в продължение на 4 години. Според него заболеваемостта от коронавирус зависи от фактори като околната среда, човешкото поведение и предаваемостта на някои щамове коронавирус.

Според имунолога професор Андрей Чорбанов Covid-19 ще изчезне, ако 70% от населението получи ваксини.

Ограничителните мерки могат да спрат растежа на пандемичния процес и ваксините да намалят неговата честота, добави д-р Александър Симидчиев.

Източник: БНР

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