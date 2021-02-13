Хванаха наркозависим, откраднал агрегат от новострояща се църква в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 24

Бензинов агрегат е бил незаконно присвоен от новостроящ се православен храм „Света Петка Българска“ от 35-годишен наркозависим жител на Сливен.

Престъплението е било установено в хода на специализирана акция за борба с битовата престъпност при обиск в дома на криминално проявения мъж.

Настоятелят на църквата в парк „Южен“ отец Силвестър Янакиев е подал сигнала за грабежа, при който крадецът е разбил вратата с кози крак. След като отмъкнал апарата, оставен от строителите, сливналията опитал да го продадае в заложна къща в града, за да си купи с парите няколко дози хероин.

Задържаният е излязъл наскоро от затвора, където излежавал присъда за нелегално производство на амфетамин, съобщават от „Монитор“.