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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Хванаха наркозависим, откраднал агрегат от новострояща се църква в Сливен
Бензинов агрегат е бил незаконно присвоен от новостроящ се православен храм „Света Петка Българска“ от 35-годишен наркозависим жител на Сливен.
Престъплението е било установено в хода на специализирана акция за борба с битовата престъпност при обиск в дома на криминално проявения мъж.
Настоятелят на църквата в парк „Южен“ отец Силвестър Янакиев е подал сигнала за грабежа, при който крадецът е разбил вратата с кози крак. След като отмъкнал апарата, оставен от строителите, сливналията опитал да го продадае в заложна къща в града, за да си купи с парите няколко дози хероин.
Задържаният е излязъл наскоро от затвора, където излежавал присъда за нелегално производство на амфетамин, съобщават от „Монитор“.
Източник: https://www.iskra.bg/hvanaha-narkozavisim-otkradnal-agregat-ot-novostroyashta-se-tsarkva-v-sliven/
Снимка: Станимир Петков