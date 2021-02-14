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506 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 35 от тях в Сливенско

14 февруари 2021 09:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 59
Коронавирус

506 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 6537 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 229 516, като активните са 23 315.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 18, Бургас – 57, Варна – 36, Велико Търново – 5, Видин – 1, Враца – 11, Габрово – 1, Добрич – 5, Кърджали – 2, Кюстендил – 40, Ловеч – 6, Пазарджик – 23, Перник – 11, Плевен – 13, Пловдив – 18, Разград – 5, Русе – 4, Силистра – 5, Сливен – 35, София област – 15, София (град) – 170, Стара Загора – 3, Търговище – 1, Хасково – 5, Шумен – 6, Ямбол – 10.

През изминалото денонощие са били излекувани 389 души, а за целия период – 196 593.

В болница за лечение са настанени 3375 души, от които 302 са в интензивни отделения.

14 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 9608.

Към момента общо 75 320 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 626.

Снимка: Станимир Петков

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