ДЕСЕТИ И ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС – ОТ ВТОРНИК ОТНОВО В УЧИЛИЩЕ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 29 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 17

От вторник – 16 февруари, се възстановява присъственото обучение в Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ и за учениците от десети и единадесети клас. Началото на учебния ден е в 8.00 часа. Часовете ще бъдат с продължителност от 40 минути, тъй като деветокласниците ще продължат обучението си в електронна среда.

В гимназията строго се контролира спазването на противоепидемичните мерки.