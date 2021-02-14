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ДЕСЕТИ И ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС – ОТ ВТОРНИК ОТНОВО В УЧИЛИЩЕ

14 февруари 2021 18:29, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 29 минути, брой четения: 17
uchilishte

От вторник – 16 февруари, се възстановява присъственото обучение в Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ и за учениците от десети и единадесети клас. Началото на учебния ден е в 8.00 часа. Часовете ще бъдат с продължителност от 40 минути, тъй като деветокласниците ще продължат обучението си в електронна среда.

В гимназията строго се контролира спазването на противоепидемичните мерки.

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