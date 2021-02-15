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През изминалото денонощие у нас регистрирани 163 нови случая на коронавирусна инфекция, 6 от тях в Сливенско

15 февруари 2021 08:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 24
PCR тест за коронавирус

През изминалото денонощие у нас регистрирани 163 нови случая на коронавирусна инфекция, показват данните от Единния информационен портал.

Направени са 1 852 диагностични теста – 1095 PCR, 757 антигенни. Това показва 9% положителни проби.

Статистиката за денонощието по области: Благоевград – 2 нови случая, Бургас – 23, Варна – 12, Велико Търново – 2, Видин – 0, Враца – 0, Габрово – 0, Добрич – 1, Кърджали – 3, Кюстендил – 2, Ловеч – 1, Монтана – 0, Пазарджик – 11, Перник – 3, Плевен – 16, Пловдив – 12, Разград – 1, Русе – 1, Силистра – 0, Сливен – 6, Смолян – 0, София-град – 54, София-област – 4, Стара Загора – 3, Търговище – 1, Хасково – 4, Шумен – 0 и Ямбол – 1.

Към 15 февруари активните случаи в страната са 23 135.

За последните 24 часа болестта отне живота на 16 души, излекуваните са 327.

Общият брой на жертвите у нас е 9 624, оздравели са 196 920 души.

Броят на приетите в болница с диагноза COVID-19 е 3 425. В интензивни отделения са настанени 301 от тях.

Общият брой на потвърдените случаи на коронавирус у нас е 229 679, от тях 9840 са медици.

Снимка: Станимир Петков

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