Регистрираха -25.5 градуса в Трън

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 20

Екстремно ниска температура беше измерена рано тази сутрин в град Трън, съобщи за NOVA наблюдателят на НИМХ Кирил Михайлов. Термометърът е регистрирал минус 25.5 градуса по Целзий.

В София беше минус 15 градуса, в Пазарджик - минус 14, в Драгоман, Чирпан и Благоевград - минус 13, в Кюстендил - минус 10 градуса.

Понеделникът ще е студен в цялата страна, но в областите на югозапад температурите ще са отрицателни през цялото денонощие. Затова в 8 области е в сила жълт код за студено време.

След преминалия средиземноморски циклон, затрупал Гърция и Северна Македония, снежната покривка у нас е най-значителна в Югозапада и Родопите, показват измерванията на НИМХ. На Рожен падна 30 см сняг, в Благоевград - около 28 см.

Утре жълт код за студено време е обявен в цялата страна.