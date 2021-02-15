Възможно нарушаване водоподаването на висока зона гр.Сливен

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 6

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 15.02.2021г.(понеделник) е възможно нарушено водоподаване на висока зона гр.Сливен - кв. "Клуцохор", кв. "Комлука", кв. "Сини Камъни", кв. "Българка", "кв. "Ново село" и др. до отстраняване на аварията.

След възтановяване на водоподаването е възможно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.