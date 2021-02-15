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Протестно бдение със свещи пред Столичната община заради смъртта на 16-годишното момче

15 февруари 2021 20:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 38
Свещ, бдение

Протестно бдение със свещи под наслов „Безхаберието убива” се проведе пред Столичната община.

Гражданското недоволство е породено от смъртта на 16-годишното момче, което загина от токов удар на оживен столичен булевард.

Протестиращите изразиха гнева си от "прехвърлянето на вината за фаталния инцидент между институциите".

Те поискаха оставката на кмета на София Йорданка Фандъкова.

Източник: БНР

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