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Пътник нападна шофьор на автобус с чук

15 февруари 2021 20:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 34
Полицейски автомобил - снимката е илюстративна

Пътник нападна автобусен шофьор с чук, сигнализираха очевидци, които изпратиха на bTV видео от инцидента.

При случая няма пострадали, съобщиха от полицията.

Минути по-късно агресивният мъж нанася щети и на превозното средство на спирка край метростанция "Г.М. Димитров".

Счупени са няколко прозореца, включила се е и алармата.

Нападателят е избягал след инцидента. В момента тече полицейски оглед.

Източник: https://dnes.dir.bg/krimi/patnik-napadna-shofyor-na-avtobus-s-chuk
Снимка: Станимир Петков

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