Пътник нападна шофьор на автобус с чук

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 34

Пътник нападна автобусен шофьор с чук, сигнализираха очевидци, които изпратиха на bTV видео от инцидента.

При случая няма пострадали, съобщиха от полицията.

Минути по-късно агресивният мъж нанася щети и на превозното средство на спирка край метростанция "Г.М. Димитров".

Счупени са няколко прозореца, включила се е и алармата.

Нападателят е избягал след инцидента. В момента тече полицейски оглед.